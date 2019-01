Winterse oefenduels FC Groningen niet toegankelijk voor fans

FC Groningen-supporters in het uitvak bij een eerdere wedstrijd. (Foto: Orangepictures)

De oefenduels die FC Groningen tijdens het winterse trainingskamp in Duitsland tegen FC Köln (8 januari) en MSV Duisburg (11 januari) speelt, worden zonder publiek afgewerkt.

Deze maatregel is genomen op last van de Duitse autoriteiten, meldt de FC via haar officiële kanalen. Supporters die van plan waren om de duels tegen de ploegen uit de 2. Bundesliga te bezoeken, kunnen dus thuisblijven.

Wie toch een glimp van beide duels wil opvangen, kan zich wenden tot FC Groningen TV. Zij proberen beide oefenwedstrijden live uit te zenden.

Lees ook:

- FC Groningen oefent tegen FC Köln en MSV Duisburg