Jutters opgelet: bijna alle kamers op Schier zijn volgeboekt

Eigenaren en bedrijfsleiders van vijf hotels op Schiermonnikoog zeggen dat ze geen schommelingen zien in de hotelbezetting sinds de containerramp op woensdag. Sterker nog, bijna al de hotels waren al volgeboekt.

'Qua bezetting merken we niks van de ramp', zegt Etty van der Veer. Zij is eigenaresse van hotel 'Om De Noord'. 'Het is niet dat iemand heeft afgezegd of dat er juist ramptoeristen bij ons aankomen.'

Helemaal vol

Dat zegt ook André Zandt, eigenaar van ZandtaanZee.

'Ik zie geen verschillen in de hotelbezetting, maar misschien komt dat nog. Zo waren wij weer een stukje later in de publiciteit dan Terschelling en Vlieland. Maar wat mijn hotel betreft zit ik sinds de kerstdagen helemaal vol.'

Leuk voor toeristen

'Ik denk dat toeristen het wel leuk vinden', zegt Zandt over de ramp van woensdag, waarbij 270 containers van een containerschip in zee zijn beland. De spullen blijven maar aanspoelen op de stranden.

'Ze hebben straks een verhaal om mee thuis te komen. Toch maak ik me wel zorgen om bijvoorbeeld gloeilampen die aanspoelen. Daar zit gif in!'

Of we ons zorgen maken? Alleen dat het strand niet opgeruimd wordt Max Maas - Bedrijfsleider De4Dames

Zandt zegt dat hij wel vaker heeft meegemaakt dat goederen op strand terechtkomen. 'Wij hebben weleens een periode gehad dat je het gevoel had dat veel mensen dezelfde jas aanhadden of dat iemand gympen verkocht', zegt Zandt lachend. 'Die waren dan aangespoeld.'

Waarschuwen

Max Maas is bedrijfsleider van hotel De4dames. Hij ziet dat sommige gasten naar het strand gaan. Ze nemen soms ook spullen mee.

'Toeristen die er behoefte aan hebben, waarschuwen we', zegt Maas. 'Dan verwijzen we ze naar een internetsite waarop de codes staan van containers die giftige stoffen bevatten.'

Net als alle anderen maakt hij zich ook geen zorgen om toeristen die hotelboekingen annuleren.

'Of we ons zorgen maken? Alleen dat het strand niet opgeruimd wordt', besluit Maas.

Niet alles dat je op strand aantreft kun je zo meenemen. Zo is op Schiermonnikoog donderdagochtend een zak met organisch peroxide gevonden. Deze bijtende stof is gevaarlijk en kan brandwonden veroorzaken.



