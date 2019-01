Burgemeester Appingedam gaat strijd aan met onzichtbare criminaliteit

Appingedam wil komend jaar meer doen tegen onzichtbare criminaliteit, bijvoorbeeld illegale wietkwekerijen. 'Dit speelt landelijk, maar heeft ook z'n tentakels in Appingedam. We mogen niet naïef zijn', zegt burgemeester Anno Wietze Hiemstra.

Zo stuitte de politie in mei vorig jaar nog op een wietplantage naast een afgebrand shoarmarestaurant in het centrum van Appingedam. Ook vonden er geregeld vechtpartijen plaats in het uitgaansleven, waar onder andere leden van motorclub Satudarah bij betrokken waren.

Ondermijnende criminaliteit probeert de haarvaten van onze samenleving binnen te dringen Anno Wietze Hiemstra - Burgemeester Appingedam

Niet accepteren

Hiemstra wil dit jaar met de politie gesprekken voeren om te kijken welke problemen er precies spelen en wat daaraan gedaan kan worden.

'Ondermijnende criminaliteit probeert de haarvaten van onze samenleving binnen te dringen. Dat mogen we niet accepteren', aldus de burgemeester in zijn nieuwjaarstoespraak.

Oproep naar ministers

Naast de veiligheid op straat is ook de veiligheid van gebouwen een belangrijke thema in Appingedam. Eind november werd bekend dat de versterkingsoperatie in Opwierde-Zuid doorgaat. Vierhonderd woningen gaan plat; er komt een compleet nieuwe wijk voor terug.

Hiemstra heeft daarbij vier belangrijke wensen voor Den Haag: 'Zet de mens echt centraal, zorg dat de schadeafhandeling snel en ruimhartig wordt opgelost, zorg voor voldoende capaciteit en budget en verdeel de 1,15 miljard euro uit het Nationaal Programma Groningen eerlijk over het gebied.'

Mijlpalen

Waar de burgemeester vorig jaar nog zei dat bij omvangrijke projecten 'voetje voor voetje' stappen worden gezet, vindt hij nu dat er forse stappen zijn gemaakt. Zo is dit jaar besloten aan de Pastorielaan een onderwijscampus te bouwen voor het voortgezet onderwijs en mbo in Delfzijl en Appingedam. In 2021 moet hij klaar zijn.

We willen zelf een vervolg geven aan het creëren van een pakkend beeldmerk Anno Wietze Hiemstra - Burgemeester Appingedam

Ook komt aan de Olingermeeden een tijdelijk schoolgebouw voor kindcentra OPwierde en Olingertil, zodat die schoolgebouwen kunnen worden versterkt. Daarnaast heeft voetbalvereniging DVC zijn kunstgrasvelden en komen er honderden zonnepanelen op winkelcentrum Overdiep.

We are Damsters

Eén wens is afgelopen jaar niet uitgekomen: de letters I Amsterdam kwamen niet naar Appingedam. De burgemeester wilde er I am Damster van maken, wat qua letters exact past. Hij wilde ze zelfs eigenhandig ophalen. Nu neemt de gemeente het heft in eigen hand, zegt Hiemstra:

'We willen er zelf een vervolg aan geven, samen met u als inwoner. Kom met ideeën. Een pakkend beeldmerk op een prachtige plaats waar iedereen zichzelf met deze prachtige stad kan vereeuwigen. Het is dan niet alleen I am Damster, maar We are Damsters.'

