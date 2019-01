Deel dit artikel:













Forse brand woedt in winkelstraat Winschoten De brand is overgeslagen naar andere panden. (Foto: De Vries Media) Brand woedt in woning boven leegstaand winkelpand. (Foto: De Vries Media) Brand woedt in pand boven een leegstaande winkel. (Foto: Melarno Kraan / 112 Groningen) De brand van veraf gezien. (Foto: Dennie Gaasendam)

In de winkelstraat van Winschoten, de Langestraat, woedt op dit moment een forse brand in een woning boven een leegstaand winkelpand. De brand is overgeslagen naar de naastgelegen panden. Het centrum is afgesloten.

Rond 21.40 uur werd de brand ontdekt en werd groot alarm geslagen. De winkelstraat is als gevolg van de brand afgezet. 'Zeer grote brand' De brandweer heeft opgeschaald naar 'Zeer Grote Brand' en is met groot materieel uitgerukt. De korpsen van ondermeer Vlagtwedde en Wagenborgen verlenen assistentie. Er heeft inmiddels ook een 'soort van explosie' plaatsgevonden. Ramen en deuren dicht Bij de brand komt ook veel rook vrij. De brandweer waarschuwt mensen in de omgeving om ramen en deuren dicht te houden. Uit voorzorg is ook een traumahelikopter ter plaatse gekomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Jan Emo Smid De brand woedt in het pand van Jan Emo Smid. Dit pand stond al geruime tijd leeg nadat in 2008 de winkel in huishoudelijke artikelen na ruim 250 jaar ophield te bestaan. Snel meer.