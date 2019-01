Grote brand in Winschoter winkelstraat treft twee panden

In de winkelstraat van Winschoten, de Langestraat, woedde donderdagavond brand in twee panden. Een van de twee panden is deels ingestort. De brandweer heeft inmiddels het sein 'brand meester' gegeven.

Rond 21.40 uur werd de brand ontdekt en werd groot alarm geslagen. De winkelstraat is als gevolg van de brand afgezet.

Zeer grote brand

De brandweer schaalde algauw op naar 'Zeer Grote Brand' en rukte uit met groot materieel. De korpsen van ondermeer Vlagtwedde en Wagenborgen verleenden assistentie. Er vond onder andere een 'soort van explosie' plaats.

Asbest vrijgekomen

De brandweer is erin geslaagd om overslag naar andere panden te voorkomen. Wel is ontdekt dat er asbest is vrijgekomen bij de brand. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om in kaart te brengen waar de asbestdeeltjes terecht zijn gekomen.

Omwonende moesten worden geëvacueerd. Diegenen die geen vervangend onderdak vonden, konden worden opgevangen op het stadhuis.

Ramen en deuren dicht

Bij de brand kwam veel rookontwikkeling kijken. De brandweer waarschuwde mensen in de omgeving daarom om ramen en deuren dicht te houden.

Uit voorzorg kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Jan Emo Smid

De brand ontstond in het pand van Jan Emo Smid. Dit pand stond al geruime tijd leeg nadat in 2008 de winkel in huishoudelijke artikelen na ruim 250 jaar ophield te bestaan.

