Binnenstad Winschoten kent lange historie van branden

De binnenstad van Winschoten kent een lange historie van branden. In de winkelstraten de Langestraat en Torenstraat en op het Martktplein is in de loop der jaren een groot aantal panden verwoest door brand.

Een van de grootste en bekendste branden is die van Hotel Dommering midden in het centrum van de Molenstad, aan het eind van de jaren zestig. Het gerenommeerde uitgaanscentrum brandde zelfs twee keer af.

Na de tweede brand was het gebouw totaal verwoest en werd niet meer herbouwd. Later kwam de Hema ervoor in de plaats.

Gembo

Begin jaren zestig werd Winschoten opgeschrikt door een enorme vuurzee bij een brand in inktfabriek Gembo aan de kop van de Torenstraat. Ook Willem Jagers Zaadhandel ging daarbij in vlammen op.

Café's

Ook op het Marktplein zijn in de loop der jaren meerder horecagelegenheden uitgebrand. Zo was er eind jaren tachtig brand in cafe d'Olle Witte en café Hoppe in de Torenstraat.

In het jaar 2000 brandden drie winkels in de Langestraat af, waaronder het filiaal van Blokker. Deze brand begon in een babykledingzaak.

De Klinker

Bakkerij Brouwer in de Torenstraat ging in 2009 in vlammen op. In datzelfde jaar (2009) brandde ook cultureel centrum De Klinker af aan de kop van de Langestraat.

In 2012 kende de Winschoter binnenstad een groot aantal brandstichtingen die bleken aangestoken door pyromaan Danny F. Die werd uiteindelijk op heterdaad betrapt bij een brand in Blijham.

Twee winkelpanden

De brand van donderdagnacht in de Langestraat waarbij twee winkelpanden in vlammen opgingen past helaas in deze lange traditie.

