Vloed brengt nieuwe lading spullen met zich mee naar Schier

Opnieuw is het strand van Schiermonnikoog bezaaid met troep. Dat komt omdat de vloed donderdagavond weer nieuwe spullen met zich mee heeft gebracht. De hele avond en nacht zijn eilanders in de weer om de spullen te verzamelen.

Omdat er ook giftige stoffen van het containerschip zijn afgevallen gaan de eilanders voorzichtig te werk.

Polyethylene

Zo stuitte eilandbewoonster Christy Harthoorn samen met haar vriendin op een vreemde witte zak.

'We weten niet wat dit is. Dus ik heb even gebeld met de brandweer en mijn moeder', zei ze. 'Het is waarschijnlijk niet giftig, maar er staat polyethylene op de zakken en het woord chemical. We laten dit dus mooi liggen'.

Gemengde gevoelens

Een andere eilander loopt ook in het donker met zijn zaklamp de vloedlijn af te speuren. 'Ja dat is de kick hé. Dat je ineens iets moois uit de golven ziet komen. Dat is dat jagersinstinct wat je bij de geboorte al meekrijgt'.

Ondanks dat er mooie spullen gevonden kunnen worden, ziet deze eilander ook de ernst van de zaak in. 'Er liggen grote plastic stukken bij. Maar vooral dat kleine spul waait de natuur in en dat zie je jaren later nog terug. Dus dat is wel heel schadelijk'.

Wekenlang ruimen

Ook rijden mensen in jeeps en trekkers op het strand. Zo is de één op zoek naar krukjes en de andere zoekt auto onderdelen zoals banden. Maar ook liggen er bumpers op het strand.

De verwachting is dat het opruimen nog wel wekenlang zal duren, omdat er steeds weer nieuw materiaal aanspoelt.

Lees ook:

- Leger stuurt 100 militairen voor opruimklus naar Waddeneilanden

- Zak peroxide aangespoeld op Schiermonnikoog, kans op meer

- Vrijwilligers ruimen 'containertroep' op: 'Hup, handen uit de mouwen'

- Vanuit de lucht: aangespoelde containers in de Waddenzee