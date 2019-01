Lopend Vuur: De griepprik vind ik niet nodig

Nederland heeft momenteel te maken met een griepepidemie. Die griepgolf begon half december. Huisartsen zien vooral veel kleine kinderen met griepachtige verschijnselen, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Nivel.

In De Telegraaf pleit viroloog Ab Osterhaus vandaag voor de griepprik. Hij ziet dat steeds minder Nederlanders die griepprik nemen en dat baart hem zorgen. Hij stelt dat de griepprik het verschil kan betekenen tussen leven en dood. Osterhaus denkt dat de afname van het aantal griepprikken grote gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid.

Hoe denk jij daarover?

Praat mee

Geef je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagramapp in de Stories.

Hekel aan nieuwjaarszoenen?

74 procent van de stemmers heeft een hekel aan het zoenen bij de nieuwjaarswensen, blijkt uit het Lopend Vuur van donderdag. In totaal brachten 6.796 mensen hun stem uit.