Tweede zak peroxide aangespoeld; militairen aangekomen op Schier

Op het strand van Schiermonnikoog is donderdagavond een tweede zak peroxide gevonden. Dat meldt de Veiligheidsregio Fryslân. Verder zijn honderd militairen uit Havelte vrijdagmorgen vroeg aangekomen om het eiland schoon te maken.

Mogelijk spoelen nog meer zakken met de gevaarlijke stof aan. De veiligheidsregio roept mensen op die een zak vinden, ze met rust te laten en 112 te bellen.

De eerste 25 kg-zak peroxide spoelde donderdagmiddag aan.



Foto: Veiligheidsregio Fryslân

De honderd militairen zijn vrijdag met de eerste boot naar Schiermonnikoog gekomen. Ze wachten tot het licht wordt voordat ze aan de slag kunnen. In principe zijn ze alleen vandaag op Schiermonnikoog.

Boot vol voertuigen

Volgens verslaggever Jan Been stond het autodek van de veerboot vol met voertuigen van de militairen. Onder meer vrachtwagens voor de manschappen en terreinwagens zijn meegenomen naar het eiland.

Veerdienst Wagenborg rekent tijdelijk een gereduceerd tarief voor vrijwilligers die komen helpen schoonmaken, meldt Been.

'Rampzalig voor vogels'

Boswachter Jaap Kloosterhuis maakt zich zorgen om de situatie van vogels in het gebied, met name op eilanden als Rottumeroog en Simonszand. De dieren zien het aangespoelde piepschuim aan voor voedsel. 'We treffen nog tot in lengte van dagen piepschuim in de vogelmaagjes aan. Als dat erin zit, komt het er niet meer uit.'

In de nacht van dinsdag op woensdag sloegen zo'n 270 containers overboord bij een vrachtschip op de Noordzee. Op alle Waddeneilanden en langs de kust van het vaste land worden sindsdien goederen gevonden afkomstig uit de containers.

