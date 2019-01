Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Langestraat Winschoten nog steeds deels afgesloten na brand (Foto: De Vries Media) (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

De Langestraat in Winschoten wordt stapsgewijs vrijgegeven, na de brand die donderdagavond twee winkelpanden in de as legde. Rond 10.00 uur vrijdagmorgen is het deel tussen de Gaslaan en katholieke kerk nog steeds afgesloten.

De brand brak donderdagavond rond 21:30 uur uit in het leegstaande pand van Jan Emo Smid. Ook een naastgelegen pand ging in vlammen op. Hierbij is mogelijk asbest vrijgekomen. Medewerkers van een sloop- en saneringsbedrijf zijn bezig met de omgeving schoonmaken. De sanering van het gebied tussen Jan ten Hoor en Zeeman duurt waarschijnlijk nog de hele dag, laat de gemeente Oldambt weten. Dit deel ligt dicht bij de afgebrande panden. Dit deel van de Langestraat blijft dus afgesloten. De winkels in dit gebied kunnen niet open, tenzij ze ook een ingang hebben aan de Venne. Achteringang Onder winkeliers was vrijdagmorgen veel onduidelijkheid over wanneer hun winkel weer open kan gaan. Zo ook bij eigenaar Jeroen Blik van een modezaak. 'Het personeel belde ook al. Wat gebeurt er?' Hij gaat kijken of ze via de achteringang de winkel in kunnen. Blik stond afgelopen nacht op het dak van zijn zaak om het nat te houden en zo te beschermen tegen de 'vonkenregen' 'Als het mis gaat in de oude binnenstad, dan gaat het goed mis.' J.E. Smid Het pand waar de brand begon is een bekend pand in de Langestraat. Tot 2009 zat de winkel van J.E. Smid er nog, waar naast huishoudelijke artikelen ook kachels, gasflessen en brandvrije kasten en kluisdeuren te koop waren. De onderstaande afbeeldingen komen van het Winschoter Archief.

Lees ook: - Grote brand in Winschoter winkelstraat treft twee panden

- Binnenstad Winschoten kent lange historie van branden