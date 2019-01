Deel dit artikel:













Rondje Groningen: Abraham en Sarah wonen naast elkaar (Foto: RTV Noord)

Het weekend voor de deur en dat betekent vast dat er bij de twee jarigen in Vriescheloo een feestje is. En we zien dat er ook in de stad puin geruimd wordt, al is het op een iets andere schaal dan op Schier.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken? 1) Volle bak Rapper Kraantje Pappie staat op 5 april in Amsterdam in Afas Live en zijn concert is nu volledig uitverkocht. Hij is er blij mee natuurlijk. 2) Niet alleen op Schier Wordt er plastic opgeruimd. Ook in Stad steken vrijwilligers de handen uit de mouwen. 3) Niet alleen op Schier (2) 4) Schilderen met diamanten Anita uit Enumatil schildert, maar niet met verf en kwast. Wij gingen vragen hoe dan wel.

5) Slome Harry Een nieuw spelletje op Radio Noord, bij Karel Oosterhuis: Slome Harry. Doe je een keer mee? 6) Nominatie op zak Marlene Bakker gaat goed het weekend in. 7) Naast elkaar In Vriescheloo wonen een Abraham en Sarah naast elkaar, allebei 50 jaar dus en allebei een pop in de tuin. Gefeliciteerd!

8) Dat is schrikken Wel knap gemaakt, maar zal de buurman het ook leuk vinden? Rondje Groningen is er elke werkdag. Check anders ons archief, daar staat ook veel leuks in.