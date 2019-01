Veendam wil meer reuring in Kerkstraat en staat autoverkeer toe

De gemeente Veendam gaat vanaf volgende week experimenteren met het toelaten van auto's in de Kerkstraat. Door autoverkeer toe te laten, wordt gehoopt op meer reuring en minder leegstand in de winkelstraat.

De proef met het toelaten van auto's in de Kerkstraat is één van de aanbevelingen die naar voren is gekomen uit een actierapport dat vorig jaar is opgesteld. In overleg met bewoners en ondernemers is besloten om het voorstel een kans te geven.

Met ingang van 7 januari zijn auto's een jaar lang welkom in de Kerkstraat, daarna wordt geëvalueerd of het experiment de juiste uitwerking heeft gehad.

Eénrichtingsverkeer

Omdat de Kerkstraat een voetgangersgebied blijft, is het de bedoeling dat het verkeer alleen stapvoets door de straat rijdt. Tijdens de proef is er alleen éénrichtingsverkeer mogelijk. Tijdens evenementen en op zaterdagen zijn er geen auto's in de straat toegestaan.