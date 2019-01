25 klachten over potloodventers in Stadspark

De politie is op zoek naar meerdere potloodventers in het Groninger Stadspark. De laatste vier maanden zijn 25 meldingen binnengekomen bij de politie.

Begin december werd een 27-jarige man uit Pekela betrapt in het park. De politie vermoedt dat er nog meer potloodventers actief zijn.

De politie surveilleert extra in en rondom het Stadspark. Verdachte personen worden aangesproken. De potloodventers zijn in de regel in de avonduren actief en vallen vooral jonge vrouwen lastig.

Passende hulpverlening

Mocht een potloodventer jou lastigvallen, onthoud dan zo goed mogelijk hoe hij eruit ziet en bel 112, raadt de politie aan.

De verdachte Pekelder moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Volgens de politie krijgen potloodventers 'passende hulpverlening' om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Een mogelijke maatregel is een gebiedsverbod.