Brand Winschoten: De 'ziel' van J.E. Smid staat nog in Frankrijk

De grote brand in Winschoten zorgt in Frankrijk voor oude herinneringen en het blijkt dat een stukje historie uit de Molenstad nog altijd bewaard is gebleven. Het heeft alles te maken met Philip Smid. Hij emigreerde in 2007 naar Frankrijk, maar heeft Groningse wortels en zeker een verbinding met de voormalige winkel aan de Langestraat.

Winkel van vader

De 43-jarige Philip is de zoon van Roel Smid, die in 2008 de laatste eigenaar van de huishoudelijke winkel was. Hij nam de winkel destijds niet van zijn vader over, maar emigreerde naar Frankrijk om als melkveehouder verder te gaan. Inmiddels heeft hij daar een boerderijwinkel en kaasmakerij.

Tot zover niets bijzonders, ware het niet dat de ziel van de familiewinkel door een oude kassa toch nog steeds voortleeft in Beaussay.

'Toen Jan Emo Smid in 2008 de deuren sloot, mocht ik de kassa meenemen om in Frankrijk te gebruiken. In onze boerderijwinkel doet de kassa nog dagelijks dienst', vertelt Philip.

'Toen ik las dat het pand aan de Langestraat was afgebrand, deed het me eigenlijk weinig. De kassa daarentegen roept meer herinneringen op', erkent hij. 'Iedereen die in die winkel kwam, herkent de kassa nog. Het was echt het pronkstuk van de winkel.'

Veel klanten zeiden in 2008 tegen de ondernemersfamilie dat ze de kassa niet moesten verkopen. En dat gebeurde ook niet. 'Nu het pand als verloren kan worden beschouwd, ben ik blij dat de ziel van de winkel nog in mijn bezit is.'

Ede Staal heeft de winkel zelfs nog in één van zijn liedjes genoemd Philip Smid - Familie Jan Emo Smid

Ede Staal

Terwijl Philip over de familiewinkel praat, beseft hij eigenlijk dat er veel meer herinneringen liggen dan hij in eerste instantie dacht.

'Toen Ede Staal nog leefde, heb ik hem bijvoorbeeld meerdere keren in de winkel van mijn vader gezien. Staal heeft de winkel zelfs nog in één van zijn liedjes genoemd. Tja, dan wordt het persoonlijk.'

Nog meer pronkstukken?

Maar het boek Jan Emo Smid is met de fraaie herinneringen en de brand van donderdagavond nog niet helemaal gesloten. Philip vermoedt dat er nog meer pronkstukken in het pand aanwezig zijn, ware het niet dat deze al enige tijd geen daglicht hebben gezien.

'Mogelijk komen er tijdens de sloop van de winkel nog een paar oorlogsschatten tevoorschijn. Er worden nog twee loden kisten vermist met antiek uit de oorlog. Ook zit er nog ergens een kluis ingemetseld. De sloopwerkzaamheden konden dus nog weleens interessant worden.'

Lees ook:

- Grote brand in Winschoter winkelstraat treft twee panden

- Jan Emo Smid sluit na ruim 250 jaar de deuren