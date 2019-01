Inbraakcijfers 4e kwartaal: meer inbraken door donkere dagen

De donkere dagen van Kerst en Oudjaarsdag zorgen voor meer inbraken. Dat blijkt uit de laatste inbraakcijfers van de politie van vorig jaar.

Tekst gaat verder onder grafiek



In de tweede helft van 2018 bleken de meeste inbraken in december te zijn gepleegd. Volgens Anthony Hogeveen, woordvoerder bij de politie Noord-Nederland, is dit niet vreemd.

'Als je kijkt naar de cijfers van eerder jaren, dan zul je een soortgelijke trend zien. Met name begin oktober, als het weer donker wordt en met dagen als kerst en Sinterklaas zie je pieken in inbraken.'

2e kerstdag meeste inbraken

Met name kerst is goed terug te zien. Van alle individuele dagen in de tweede helft van vorig jaar waarop het meest is ingebroken staat Tweede Kerstdag bovenaan: tien inbraken en twee pogingen. Ook 1 december (9 om 3), 28 december (8 om 3) en oudjaarsdag (7 om 2) staan in de top vijf van dagen met de meeste inbraken. Op Sinterklaasavond waren er 7 inbraken en één poging tot inbraak.

Daarnaast staan er in de top elf van dagen met de meeste inbraken acht dagen uit de maand december.

Inbraken in 4e kwartaal 2018. Klik op jouw postcode en zie hoeveel inbraken er waren. Tekst gaat verder onder kaart



Grootste toename in Blijham

Postcode 9697 (Blijham) kent de grootste stijging van inbraken ten opzichte van het derde kwartaal. Toen was daar maar één inbraak, in het vierde kwartaal waren dat er 9. En ook nog eens drie pogingen. Dit is maar deels toe te schrijven aan de kerstvakantie. Van deze negen inbraken waren er maar 3 in de kerstvakantie.

Opvallend is dat een aantal van deze inbraken in groepjes gepleegd worden. Twee op 26 oktober (waarvan één poging), twee op 9 november, één op 22 én 23 november én twee op 26 december en een poging op 28.

Grootste daling van het aantal inbraken was in 9718 (Binnenstad-West, Schildersbuurt en Kostverloren) in Stad. Daar werden 6 inbraken minder gepleegd dan in het derde kwartaal. Overigens hoort deze stadswijk nog steeds tot de plekken waar het vaakst wordt ingebroken.

Politie-inzet met kerst

Volgens Hogeveen heeft de politie in de donkere dagen van het jaar meer aandacht voor inbraken. 'Vooral de wijkagenten wijzen dan vooral op hoe je inbraken kunt voorkomen. Maar als je met iemand te maken heeft die niet goed in zijn vel zit, geld nodig heeft in in een opwelling inbreekt bij mensen in de buurt, dan is dit lastig te voorkomen. Het is ondoenlijk voor wijkagenten om dit soort gevallen te voorkomen.'

Hogeveen wijst op het belang van verlichting in jouw huis. 'Als je in jouw woning de schijn wekt dat er iemand thuis is, dan is de kans kleiner dat het voor de inbreker interessant is om in te breken.'

Wist je dat - maandag de populairste dag was om in te breken? Tussen 1 juli en 31 december werden er 121 pogingen ondernomen, waarvan er 91 slaagden.

- zondag de minst populaire dag was: 88 keer?

- er geen maandag en vrijdag was dat er níet is ingebroken afgelopen half jaar?

- De Marne afgelopen half jaar de enige gemeente was waarvan geen (poging tot) inbraak bekend is?

- in de volgende postcodes in het derde kwartaal niet is ingebroken en in het vierde kwartaal minstens 5 keer:

* 9591 (Onstwedde)

* 9646 (Noordwesten van Veendam)

* 9771 (Sauwerd)

* 9981 (Uithuizen)



- Inbraakcijfers 3e kwartaal: Bekijk hier hoe vaak er in jouw buurt is ingebroken

- Dossier Woninginbraken