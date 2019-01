'Herindeling gemeenten leidt niet tot minder samenwerking'

Gemeenten laten fuseren, om te voorkomen dat ze veel samenwerkingsverbanden aangaan, werkt niet. Dat stelt onderzoeker Maarten Allers van het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO), onderdeel van de RUG.

Het kabinet ziet graag dat gemeenten minder samenwerkingsverbanden aangaan. Die zijn vaak ondoorzichtig en niet democratisch gekozen. Gemeenten die te veel samenwerkingen hebben, moeten fuseren.

Heeft geen effect

Volgens Allers heeft dit niet het gewenste effect. Gemeenten hebben met veel meer gemeenten samenwerkingen lopen, dan hun directe buurgemeenten. Als ze eenmaal zijn gefuseerd, hebben ze nog net zo veel samenwerkingen lopen met andere gemeenten en instanties.

Doordat de overheid steeds meer taken neerlegt bij lagere overheden, zoeken gemeentes steeds vaker steun bij elkaar. In 2005 verliep nog acht procent van de gemeentelijke uitgaven via samenwerking, nu meer dan twintig procent.

Bewust kiezen

Allers heeft kritiek op de geleidelijk steeds groter wordende gemeenten, die hierdoor van karakter zouden veranderen. 'Ze komen op grotere afstand van hun inwoners te staan en maken op termijn de provincies overbodig.'

De onderzoeker denkt dat door het ontstaan van deze 'supergemeentes' de traditionele gemeente ophoudt te bestaan. 'Als we dit echt willen zou dit een bewuste keus moeten zijn. Een dergelijke ingrijpende stelselwijziging verdient immers een openlijke democratische afweging.'