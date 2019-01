Hoeveel is een winnend lot waard? Glimmen weet het vandaag

Vrijdagmiddag krijgen alle prijswinnaars in Glimmen te horen hoeveel hun winnende lot daadwerkelijk waard is.

Op het terrein van vv Glimmen organiseert de Postcode Loterij het 'Kanjerfeest' waarbij er optredens zijn van artiesten en ook bekendgemaakt wordt hoeveel één lot waard is. Daarbij speelt ook mee hoelang je al meespeelt met de loterij.

Het geheel wordt tussen 17:00 en 18:00 uur live uitgezonden op RTL4. Jeroen van der Boom en Anita Meyer zingen, de bekende Gaston presenteert.

Helft van de prijs

Het gaat vrijdagmiddag om de helft van de totale prijs (53,9 miljoen) aangezien de eerste 26,95 miljoen al werd verdeeld onder de vijf winnaars die wonen op de exacte postcode 9756 AK.

De hoogte van die bedragen werd maandag al bekend tijdens de uitzending op TV.

Vrijdagmiddag krijgen alle andere spelers in het postcodegebied 9756 (het dorp Glimmen) te horen wat de verdeelsleutel is voor de overige 26,95 miljoen die nog te vergeven is.

De loterij wil overigens nog niet zeggen hoeveel mensen een lot hebben: 'Dat maken we pas vanmiddag bekend, anders kunnen mensen nu al gaan rekenen.'

