Winschoten neemt de schade op na grote brand De schade aan het pand (Foto: RTV Noord / Marco Grimmon) (Foto: RTV Noord / Marco Grimmon) (Foto: RTV Noord / Marco Grimmon)

Zwartgeblakerd, ingestort....totale verwoesting. De schade aan de twee winkelpanden die donderdagavond afbranden in de Langestraat in Winschoten is vrijdagmiddag goed te zien.

Verschillende Winschotenaren nemen een kijkje en kunnen nu met eigen ogen zien wat de brand heeft aangericht. Nog deels afgesloten De Langestraat bleef vrijdag nog een groot deel van de dag afgesloten tussen de Gaslaan en de katholieke kerk. Er moest nog worden nageblust en vrijgekomen asbest worden geruimd. Een deel van de Langestraat blijft vrijdag de hele dag nog gesloten voor het opruimen van asbest. Naar verwachting is de hele straat zaterdag weer toegankelijk. Woningen ontruimd Bij de brand gingen twee gebouwen in vlammen op. Een daarvan was het leegstaande pand van Jan Emo Smid. Bewoners van vier woningen kunnen nog niet terug naar hun woning. De gemeente laat weten dat de alle winkels zaterdag wel weer open gaan. Lees ook: - Grote brand in Winschoter winkelstraat treft twee panden