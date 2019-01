Kilometerslange wandeling door Valencia hakt erin bij Be Quick

Spelers van Be Quick 1 lopen langs het Ciutat de les Arts i les Ciències. (Foto: Be Quick 1 / Twitter)

Hoofdklasser Be Quick overwintert vijf dagen lang in Valencia. Donderdag trainde de Harense ploeg voor het eerst. Trainer Steven Wuestenenk vindt dezer dagen vooral de teambuilding van belang.

Daarom wordt er niet alleen getraind.

De bezigheden

'We hebben donderdag een wandeling gemaakt door Valencia. Die hakte er goed in want we hebben ongeveer acht kilometer gelopen. En we bezoeken vrijdagavond de wedstrijd tussen Levante-Girona in de Spaanse Primera Division', vertelt Wuestenenk.

Het is z'n debuutseizoen als hoofdtrainer van de 'Good Old'.

Via de regenpijp

'Dat is ergens wel spannend als je met zo'n jonge groep op pad bent. Maar de jongens zijn wel verstandig. Ik ben bijvoorbeeld ook niet van plan om te controleren of ze via de regenpijp het hotel uit gaan. We trainen vroeg, dus je moet er wel fris en fruitig staan.'

Sparringpartner

Zaterdag speelt Be Quick een oefenwedstrijd tegen tweede divisionist BVV Barendrecht. Nog voor vertrek naar Spanje deed de club een oproep om sparringpartner te vinden.

'Het was van weinig ploegen bekend of ze hier ook actief zijn. Via via hoorde ik dat Barendrecht hier ook is. We spelen twee keer dertig minuten, maar het is mooi dat we een potje kunnen spelen.'

Competitiestart

Maandagavond keert de selectie terug naar Groningen. De competitie wordt op zondag 20 januari hervat met een uitwedstrijd tegen hekkensluiter Purmersteijn.

