Rederij MSC zet vaart achter opruimen containerafval

Rederij MSC werkt samen met verschillende bergingsbedrijven om de afgevallen lading van MSC Zoe snel op te kunnen ruimen.

Dat meldt het bedrijf in een persverklaring.

'We nemen op sommige plekken het werk van lokale autoriteiten over zodat we zorgvuldig kunnen reageren op deze noodsituatie. Onze operatie wordt gecoördineerd door een gespecialiseerd bedrijf, dat in opdracht van MSC en haar verzekeraars werkt.'

Drones en grijpers

Voor het schoonmaakwerk in het Nederlandse en Duitse kustgebied zet MSC speciale apparatuur in.

'We maken onder meer gebruik van snelle boten om drijvende containers op te pakken en mee te slepen. Sonarboten worden ingezet voor opruimwerk onder het wateroppervlak. Deze boten hebben een kraan om containers mee op te pakken. Verder brengt een drone het schoon te maken gebied in kaart.'

Containers van strand gehaald

Het bedrijf laat weten dat donderdag acht containers met behulp van een soort grijper van het strand op Terschelling zijn verwijderd. 'Al het verzamelde afval wordt naar het vasteland gebracht. Daar wordt het opgeslagen en verwerkt.'

'Geen gewonden door lading'

Bekend is dat er drie containers met de gevaarlijk stof peroxide overboord zijn geslagen. Inmiddels zijn er enkele zakken met de stof gevonden. Meer details over de afgevallen lading kan MSC niet geven vanwege 'vertrouwelijke afspraken tussen de vervoerder en zijn klanten'.

'Echter, in reactie op berichten van autoriteiten over gevaarlijke lading, willen we laten weten dat bij ons geen gewonden bekend zijn door lading uit de gevallen containers.'

Strafrechtelijk onderzoek

Vrijdag werd bekend dat zowel de gezamenlijke Waddeneilanden als Rijkswaterstaat de rederij aansprakelijk hebben gesteld voor de geleden schade. Ook is er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de containerramp, waarbij in totaal 270 container van het schip waaiden.

Op deze recente ontwikkelingen heeft MSC nog niet gereageerd.

Lees ook:

- Strafrechtelijk onderzoek naar 'containerramp'

- Dossier: alles over de containerramp in het waddengebied