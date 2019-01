Oefenwedstrijd van FC Groningen tegen Duisburg staat op losse schroeven

Het is nog maar de vraag of de oefenwedstrijd volgende week vrijdag van FC Groningen tegen MSV Duisburg doorgaat. Dat zegt de persvoorlichter van MSV Duisburg.

FC Groningen zou tijdens een klein trainingskamp oefenen tegen 1.FC Köln en MSV Duisburg.

'Van de DFB (Duitse voetbalbond) mocht de wedstrijd tegen Duisburg plaatsvinden als niemand hiervan af zou weten. FC Groningen heeft toch op de eigen website gepubliceerd dat we tegen elkaar zouden spelen', zegt Martin Haltermann van MSV Duisburg.



Het kan ook zomaar zijn dat de DFB nee zegt Martin Haltermann - Persvoorlichter MSV Duisburg

'We hopen dat het alsnog door kan gaan, maar het kan ook zomaar zijn dat de DFB nee zegt. In het contract dat we met FC Groningen hebben afgesloten stond deze voorwaarde duidelijk.'

'We proberen om in contact te komen met de DFB, maar dat is vooralsnog niet gelukt. We hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben, omdat het voor ons ook een belangrijke wedstrijd is.'

Aanleiding

Bij FC Groningen is hierover nog niks bekend en persvoorlichter Richard van Elsacker zegt dat er voor FC Groningen nog geen aanleiding is om aan te nemen dat de wedstrijd niet door zal gaan.

De FC speelt aankomende dinsdag dus ook nog tegen 1. FC Köln, maar over die wedstrijd en de voorwaarden is nog niets bekend.

