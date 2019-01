Politie onderzoekt uitgebrande auto in Wehe-den Hoorn

Langs de Raylandseweg bij Wehe-den Hoorn vond een wandelaar vrijdagmiddag een volledig uitgebrande auto.

Wanneer de auto is uitgebrand, is niet duidelijk. Het lokale brandweerkorps heeft geen melding gekregen van een autobrand en ook de politie kan geen duidelijkheid verschaffen.

Onderzoek

Er zitten geen kentekens meer op het voertuig en het chassisnummer is weggeknipt. De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst van de auto en heeft het voertuig in beslag genomen.

Een woordvoerder geeft aan dat de politie op basis van andere beschikbare gegevens in de auto de eigenaar probeert te achterhalen. Mocht iemand iets hebben gezien, dan roept hij diegene op om zich bij de politie te melden.