Nieuwe awardshow Popgala Noord maakt genomineerden bekend

Popgala Noord 2019, een initiatief van Eurosonic Noorderslag (ESNS), noordelijke popkoepels, gemeenten en scholen, heeft bekendgemaakt op welke genomineerden gestemd kan worden.

De nieuwe awardshow ter ere van de Noordelijke popcultuur en muziekindustrie in de bovenste drie provincies, wordt voor de eerste keer gehouden op 15 januari in het Grand Theatre in Stad.

Verschillende categorieën

In zeven verschillende categorieën worden er awards uitgereikt. Voorwaarde is wel dat de genomineerde affiniteit heeft met Friesland, Groningen of Drenthe en dat de genomineerde een wezenlijk verschil heeft gemaakt in het afgelopen jaar. Voor de categorie 'Collega van het jaar' moeten de genomineerden nog bekend worden gemaakt.

Genomineerden Beste talent

Haas, Meadowlake, Sarah Sötemann, FENN en Isa Zwart.

Genomineerden Beste artiest

Marlene Bakker, Blackbriar, Inge van Calkar, Daniel Lohues en Kraantje Pappie.

Genomineerden Beste innovatie

Chordify, Innofest en de Hanzehogeschool Groningen, Prins Claus Conservatorium Groningen, opleiding Compositie, Muziekproducties en Studioproductie.

Genomineerden Beste podium

De Oosterpoort, Vera Groningen, Neushoorn, Simplon en Podium Asteriks.

Genomineerden Beste festival

MadNes Festival, Festival Hongerige Wolf, ESNS, Into The Great Wide Open en Welcome to The Village.

Genomineerden Beste technische leverancier

Lichtpunt Theatertechniek, Licht en Donker (Koos de Vries), Faber Audiovisuals, InterStage BV en RED audio.

De jury - bestaande uit ESNS-programmeur Joey Ruchtie, artiestenmanager Walter Flapper, programmeur en muzikante Eva van Netten, PR-manager José Woldring en LC-hoofdredacteur Sander Warmerdam - maakt 15 januari bekend wie de awards in ontvangst mogen nemen.