Drie trekkers van fruitbedrijf Oudebosch gestolen

De trekkers konden goed op de paden in de appelboomgaard rijden. (Foto: Oudebosch)

Bij fruitteeltbedrijf Oudebosch in Niehove zijn drie kleine trekkers gestolen. (Foto: Oudebosch)

Een strop voor fruitteeltbedrijf Oudebosch in Niehove. Daar zijn onlangs drie kleine trekkers gestolen.

'We gebruikten de trekkers van het merk Kubota voor de appeloogst', zegt Els Tolner van Oudebosch. 'Het zijn kleine voertuigen die goed op de paden in de appelboomgaard kunnen rijden. Ze trokken speciale karretjes voort, met daarop de houten kisten waarin we de appels verzamelen.'

Tolner en haar man merkten de diefstal onlangs op. 'De trekkers stonden uit het zicht onder een kap. We denken dat ze eind december meegenomen moeten zijn.'

Oost-Europa?

De fruittelers hebben aangifte gedaan van de diefstal, maar verwachten niet dat ze de trekkers ooit terugzien. 'In Limburg is ook al een aantal trekkers van dit merk gestolen', zegt Tolner. Ik kan net niet bewijzen, maar ik denk dat ze al ergens in Oost-Europa rondrijden.'