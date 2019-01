WK dammen stevent af op tiebreak

Ook na de eerste partij in Groningen gaat het nog steeds gelijk op in de strijd om de wereldtitel dammen. Uitdager Roel Boomstra uit Groningen speelde met wit remise tegen Alexander Schwarzman.

De stand is nu 5-5.

Onderling duel

Het tweetal speelt zaterdag opnieuw in Groningen. Als ook de zesde partij gelijk eindigt volgt er zondag een tussentijdse tiebreak sneldammen, zodat in ieder geval één onderling duel beslist is.

De twee dammers begonnen hun match in Leeuwarden. In de Friese hoofdstad werden vier partijen gespeeld. Na vier partijen in Groningen volgen er nog vier in Assen.

