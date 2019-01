Huurprijzen voor winkeliers in hartje Stad dalen, maar hoe lang nog?

De huurprijzen van winkelruimtes in het centrum van Groningen zijn de afgelopen acht jaar gedaald. Enige uitzondering is de Vismarkt.

Uit cijfers van vastgoedadviseur JLL uit Amsterdam blijkt dat een vierkante meter winkel op de Vismarkt €675 kost. In 2011 lag dit bedrag drie tientjes lager.

De Herestraat is al jarenlang de duurste straat van Groningen. Dit jaar kost een huurpand , net als acht jaar geleden, €1200 per vierkante meter. In de tussenliggende periode lag de 'Herestraatprijs' 25 tot 75 euro hoger.

Winkelprijzen in hartje Stad

De overige Groningse straten uit het onderzoek:

Guldenstraat: van €700 in 2011 naar €650 in 2019.

Waagstraat: van €905 in 2011 naar €775 in 2019.

Grote Markt: van €650 in 2011 naar €600 in 2019.

Dat de huurprijzen niet zijn meegegroeid met de inflatie komt doordat de winkeliers hogere kosten hebben en meer concurrentie van internet. Leegstand is het gevolg.

Transformeren of investeren

'Verhuurders kunnen de prijs verlagen om de retailer te verleiden om te huren. Maar dat is wel afhankelijk van de locatie', zegt onderzoeker Sven Bertens van JLL. Hij raadt aan om naar een andere bestemming, zoals horeca, te zoeken voor een pand als deze niet in hartje Stad ligt.

'Of investeren', noemt hij nog een optie. 'Retaileigenaren hebben de afgelopen jaren niet of nauwelijks geïnvesteerd in de kwaliteit van het vastgoed. Daar liggen absoluut kansen om de kwaliteit van de stenen op orde te houden.'

De daling zet volgens Bertens door in gemeenten tot 50.000 inwoners. Groningen, dat 'een belangrijke functie in Noord-Nederland heeft', valt onder de noemer 'grote gemeente'. Hiervan verwacht het JLL dat de prijzen stabiel blijven of misschien zelfs stijgen in de toekomst.