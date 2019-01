'Ik vrees dat we nog maanden bezig zijn met opruimen'

Militairen van de brigade in Havelte zijn vrijdag op Schiermonnikoog begonnen aan een gigantische schoonmaakklus. De aangespoelde inhoud van de ruim 270 containers die het schip MSC ZOE heeft verloren, zorgt voor een flinke vervuiling van het Wad.

Op de kwetsbare eilandjes Rottumeroog, Rottumerplaat en Simonszand is geen militair te zien; daar moet het opruimen heel voorzichtig gebeuren. Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer vertelt wat hij vrijdag aantrof op de Groningse eilandjes. En hij is niet optimistisch gestemd...

The day after

Paniek donderdagavond in Winschoten. Door een grote brand midden in het winkelcentrum zijn twee panden verwoest. Ronald Niemeijer bekijkt hoe groot de schade is en komt mannen in witte pakken tegen.

Hiep hiep hoera!

Vrouwenkiesrecht bestaat in 2019 honderd jaar. Aletta Jacobs is de bekendste voorvechtster, maar er waren meer Groningse vrouwen die voor hun kiesrecht hebben gestreden. Hoogleraar Moderne Geschiedenis Mineke Bosch van de Rijksuniversiteit Groningen vertelt over een paar van hen.

Even voorstellen

De drie nieuwe aanwinsten van FC Groningen stonden vrijdag voor het eerst op het trainingsveld. Hoog tijd om ze aan je voor te stellen.

Glimmen van geluk

Wat is nu het precieze bedrag? Alle prijswinnaars van de Postcode Loterij in Glimmen horen vrijdag hoeveel hun winnende lot echt waard is. In totaal wordt 27 miljoen euro verdeeld onder de deelnemers.

