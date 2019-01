Dit weekend in Groningen: speuren naar wintergasten

Het is alweer weekend! Zo kan het althans voelen na alle feestdagen en vrije dagen. Maar gelukkig is er ook de aankomende dagen genoeg te doen. Een paar tips.

Schoonmaken en opruimen

Na de containerramp is er in het waddengebied veel op te ruimen, zowel op Schiermonnikoog als langs de Groningse kust. Een goede plek voor meer informatie over schoonmaakacties waar je aan mee kunt doen staat op Facebook bij het Zeehondencentrum Pieterburen.

Op zoek naar wintergasten

Zaterdag kun je met IVN en Staatsbosbeheer in het Lauwersmeergebied op zoek naar bijzondere wintergasten tijdens een dagexcursie. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld een zeearend, kiekendief of een ruigpootbuizerd. Ook voor zwanen en eenden is het gebied een aantrekkelijk winterverblijf. Meer informatie op de site.

Footvolley op wereldniveau

Een normaal potje volleybal, dat heeft iedereen wel eens gedaan, maar footvolley is toch andere koek. In Stad is vrijdag en zaterdag een groot internationaal toernooi, zaterdag worden de finales gespeeld. Bekijk de video maar eens, dat is knap werk. Meer info op de site.

Inspiratie opdoen voor de vakantie

Dat kan dit weekend tijdens de Reis&Co-beurs in Martiniplaza. Je kunt informatie inwinnen, maar ook workshops volgen, een quiz doen en wereldreizigster Laura Dekker komt haar verhaal doen. Meer info op de site.

Binnen topsport kijken

Dat kan dit weekend bijvoorbeeld bij Abiant Lycurgus dat thuis tegen Achterhoek Orion speelt. Zaterdag om 17:30 start de wedstrijd in het sportcentrum op Kardinge. Geen koude tribunes dus in de open winterlucht, maar lekker binnen en leuk om te zien.

Veel plezier!