Opruimactie moet 'ecologisch belangrijke' Rottums verlossen van afval

Met behulp van Staatsbosbeheer en een tiental vaste vrijwilligers gaat Rijkswaterstaat zaterdag en zondag Rottumeroog en Rottumerplaat opruimen. Op de platen is een deel van de lading van de 270 overboord geslagen containers terechtgekomen.

Boswachter Jaap Kloosterhuis zei donderdag zich al zorgen te maken over de situatie op de eilanden, omdat dieren het aangespoelde piepschuim voor voedsel aan zouden zien.

'We treffen nog tot in lengte van dagen piepschuim in de vogelmaagjes aan. Als dat erin zit, komt het er niet meer uit.'

Ervaring

'De vrijwilligers hebben ervaring met het opruimen op deze eilandjes en werken onder aansturing van de boswachter van Staatsbosbeheer', laat Rijkswaterstaat weten. Het benadrukt dat de gebieden 'ecologisch van groot belang' zijn voor onder meer zeehonden, miljoenen trekvogels, vissen en bodemdieren.

Bij het opruimen zal gebruik worden gemaakt van een trekker en de hand. Het materiaal dat op de Rottums ligt, betreft voornamelijk verpakkingsmateriaal, speelgoed en veel losse andere spullen.

