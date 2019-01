ASVB strijdvaardig op finaledag Protos Weering: 'We gaan voor winst'

Weinig ASVB'ers zullen vandaag in Blijham achterblijven. Als het kan reizen zij met hun ploeg mee naar Emmen, waar in sporthal Angelslo de finaledag van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi op het programma staat.

En dat is niet zomaar een toernooi, want Protos Weering is met honderd teams één van 's lands grootste zaalvoetbaltoernooien voor veldvoetbalteams.

Nu alle rookwolken zijn opgetrokken, zijn er nog zes teams over die om de winst van de 42ste editie van het toernooi strijden. En dat wordt gegarandeerd een andere dan vorig jaar, want de winnaar van toen, SC Elim, werd afgelopen week geëlimineerd.

Met bussen naar Emmen

ASVB reisde zaterdagochtend met twee bussen af naar Emmen. Ronald Veerbeek, keeper en aanvoerder van de ploeg, heeft zich achterin één van de bussen met zijn ploeggenoten genesteld. 'We gaan in totaal met 150 man die kant op, een mooi aantal', merkt hij op.

Op de vraag of ASVB terecht in de finale van Protos Weering staat, bestaat volgens hem geen misverstand. 'We hebben ons vier jaar geleden al ingeschreven, maar kwamen op de wachtlijst terecht. Dinsdag voor eerste speelronde op 22 december hoorden we dat we toch mee mochten doen, omdat er uitvallers waren. Er vervolgens hebben we steeds op de juiste momenten gepiekt.'

Hakken over de sloot

ASVB wist zowel de voorronde als kwartfinale als poulewinnaar door te komen, waarna ook de halve finale in Zwartemeer als poulewinnaar werd afgesloten. Dat ging weliswaar met de hakken over de sloot - ASVB eindigde net als ZZVV en SVBO (ZO) op zeven punten, maar had het beste doelsaldo - maar de finaledag was een feit.

Tegenstanders

Rond 11:00 uur hoorde ASVB dat HZVV en CSVC de eerste twee tegenstanders zijn waarmee afgerekend moet worden. 'De teams zijn allemaal aan elkaar gewaagd', denkt ASVB-trainer Loek Swarts. 'Maar we gaan de wedstrijden onbevangen in en vooral genieten.'

Maar ASVB doet niet alleen mee voor spek en bonen, blijkt als wordt doorgevraagd waar de kansen van de Blijhamsters liggen op de finaledag van Protos Weering. 'We gaan voor de winst en houden de Groningse eer hoog!', klinkt het strijdvaardig.

Lees ook:

- ASVB bereikt finale van zaaltoernooi Protos Weering

- 'Outsider' ASVB houdt Groningse eer hoog op Protos Weering