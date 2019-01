Drukte op veerboot naar Schiermonnikoog voor derde opruimdag

Viel het aantal mensen dat vrijdag wilde meehelpen om schoon te maken op Schiermonnikoog nog te overzien voor rederij Wagenborg, zaterdag is er wél sprake van drukte. De boot van 09:30 uur zat bomvol, veel mensen bleven achter op de kade.

De passagiers maken gebruik van het gereduceerde tarief dat Wagenborg tot en met zondag hanteert, zodat er kan worden meegeholpen om aangespoelde troep op het eiland op te ruimen.

'Er heerst een goede sfeer op de boot, iedereen is vol goede moed', constateert Wagenborg-directeur Ger van Langen tevreden. Zo'n duizend passagiers maakten zaterdagochtend de overtocht naar het eiland.

Op de hoogte

Via de informatieborden op de boot wordt iedereen door de gemeente Schiermonnikoog op de hoogte gebracht van waar ze op het Waddeneiland moeten zijn. 'Ook is er goed contact met Defensie, zij helpen ter plekke ook om alles in goede banen te leiden', vertelt Van Langen.

Omdat er niet meer mensen op de boot terecht konden, bleven tientallen teleurgestelde mensen achter in Lauwersoog. Voor hen is er om 12:30 uur een extra boot geregeld, laat de directeur weten.

Vervelen hoeft niet

'Maar dat houdt niet in dat de achtergebleven mensen in Lauwersoog zich tot die tijd hoeven te vervelen', vervolgt hij. Op eigen initiatief zouden die mensen langs de waddendijk ook alvast kunnen meehelpen met het opruimen van afval. 'Helaas is daar vannacht opnieuw veel troep aangespoeld.'

