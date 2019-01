Natuurmonumenten: 'Zoiets verwacht niemand, dit is nog jaren merkbaar'

Nog steeds spoelen er spullen aan op het strand van Schiermonnikoog. De afgelopen dagen zijn vrijwilligers en militairen bezig om rommel op te ruimen. Ook Natuurmonumenten helpt mee. Boswachter Cynthia Borras maakte lange dagen.

Ze is al dagenlang in touw en dat merkt ze. De vermoeidheid slaat toe, maar ze laat zich niet uit het veld slaan. Borras heeft een grote liefde voor het eiland en daar hoort een schone natuur bij.

'Het is niet te geloven hoeveel er in zee ligt. Dit is een ramp, er ligt zoveel plastic. Voor de zeedieren, maar ook vogels is dit niet goed. Er liggen overal hele kleine bolletjes plastic die lastig op te ruimen zijn. Die kunnen dieren naar binnen krijgen', vertelt de boswachter.

Verdrietig

'Dit maakt mij verdrietig en je wordt hier moedeloos van', vervolgt Borras. Toch zit ze niet bij de pakken neer en ze voelt zich, net zoals de andere eilanders, gesteund door toeristen en Defensie.

'Heel fijn dat iedereen helpt. We kunnen veel hulp gebruiken. Maar we hopen ook dat de aankomende weken mensen blijven helpen. De kerstvakantie is namelijk na dit weekend afgelopen', vertelt ze.

Zeesterren

Zelf helpt Borras ook mee met het opruimen. Ze deelt vuilniszakken uit en beantwoordt vragen van mensen. Zo liggen er zeesterren tussen het afval en mensen zijn benieuwd of dat door het aangespoelde plastic komt.

'Veel zeesterren spoelen in de winter altijd aan langs de vloedlijn, dat heeft met de storm en stroming te maken. Wat zorgelijk is, is dat zeesterren in de winter het hoofdvoedsel zijn voor veel vogels en tussen die zeesterren liggen veel plastic korreltjes. Die eten vogels tegelijk met zo'n zeester op en dat kan ontzettend vervelende gevolgen hebben', vertelt Borras.

Nog lang duren

Borras verwacht dat er nog heel lang schoongemaakt moet worden. 'Onlangs is er op het eiland geoefend, er is toen een olieramp nagespeeld. Maar zoiets had niemand verwacht. Dit zal nog jaren merkbaar zijn'.

Lees ook:

- Drukte op veerboot naar Schiermonnikoog voor derde opruimdag

- 'Ik vrees dat we nog maanden bezig zijn met opruimen'