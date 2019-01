Twij Deuntjes: Henk is terug, met aandacht voor Chris Ridenberg, die 29 december overleed en de muzikale keus van Gurbe Douwstra

In deze 1e aflevering van 2019 is Henk weer terug op de radio! Bijna hersteld van een hardnekkige griep. Deze week een muzikale tip van Gurbe Douwstra, lid van onze Twij Deuntjes Poule. En natuurlijk veel aandacht voor de 29 december overleden Chris Ridenberg.Deze muziek is te horen:

Lianne Abeln & Haydn Jeugd Strijkorkest - Grunnen zingt

Erwin de Vries - Dank allegro

Chris Ridenberg - Mien laiverd

Askay Brothers - Doe waist het wel

Margriet Piening – Tied zel t leren

Element of Crime – Kaffee und Karin

Gurbe Douwstra – Op de bank mei dy

Kalle Johannson – Wenn twee sik man gut sünd

Hans van der Lijke – Ien t Slochterbos

My Bubba, Elsa Hakansson

Marlene Bakker – Genog veur mie

Pohlmann – Silvestermond

Fries Wolma – Pure laifde is nait te koop

Twijde Uur:

De Bende van Baflo Bill - Wat vistoe van mie

Bert Hadders & De Nozems - Beloofde laand

Gert Sennema & Westkanstad – De kumt op ient Westerkwartier

Jan Henk de Groot - Deur deur deur

Bé Schmaal – Ik liek zoveul op die

Michaela Meise – Göttingen

Krödde – Duuster

Hannelore Bedert – Ademruimte

De Tuutjefloiters – Zo zaacht

Tom Paxton – The last thing on my mind

Amanda Strydom & Stef Bos – My kamer

Arnold Veeman, Diggy Dex, Izaline Calister & Het Noordpool Orkest – Mijn Grunneger Stad

Altan – The gap of dreams