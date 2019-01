De Noord 9 van zaterdag 5 januari

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

Surf naar rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Bert Hadders - Der zit gain schot in mie

Eerder dit jaar is het doek is gevallen voor de samenwerking van Bert Hadders en De Nozems. En nu is het eerste liedje van Bert Hadders -solo- is een feit én een #1-hit in Groningen. De inspiratie komt uit een boekje met literaire wandelingen door Groningen. Daarin leest Hadders een zin van Groninger schrijver Gerrit Krol: 'Er zit geen schot in mij'. Die zin blijft hangen bij Bert en hij schrijft in een minuut of vijf zijn nummer. 'Der zit gain schot in mie' beluister je hier.

2. Harry Niehof - Veur altied jong

Harry Niehof is geboren en getogen in Middelstum. Als tiener luisterde hij naar Bob Dylan en droomde er van om hem te zijn. Decennia later is Harry zelf een gerespecteerd muzikant: de liefde voor Bob Dylan blijkt af en toe als Harry een liedje van Dylan 'ver-Groningst'. In dit geval is het 'Forever young' van Dylan uit 1974. Niehof vertaalde het en nam het nummer op ter gelegenheid van het afscheid van Sibrand Poppema: die was van 1 september 2008 tot 30 september 2018 voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

3. De Troebadoers - Noar hoes

Na een flinke pauze zijn de Troebadoers weer samen. Jan Henk de Groot, Edwin Jongedijk en Alex Vissering hebben een nieuw album gemaakt en ze doen opnieuw een aantal theaters aan. Alex, Erwin en Jan Henk hebben dezelfde passies: het Gronings en Americana muziek. Een jaar of vijf geleden lanceert het trio zijn debuutalbum en een tour langs Groninger theaters. Met succes: de tournee is uitverkocht en de liedjes 'Riekdom' en 'In de nacht' worden meteen klassiekers. Ook op het nieuwe album 'Onbekinde wegen' en tijdens de tour 'Appeltoarde en rooie wien' spelen en zingen de mannen eigen Groningstalige liedjes over het leven, de streek en de liefde afgewisseld met nummers van Amerikaanse muziekhelden. Beluister 'Noar hoes' hier.

4. Town of Saints - Rise up

De basis van Town of Saints wordt gevormd door Harmen Ridderbos uit de Stad en de Finse Heta Salkolahti. Zij ontmoeten elkaar in 2010 in Oostenrijk. Voor de laatste notering van Town of Saints in de Noord 9 gaan we terug naar de herfst van 2018: 'Weeds' wordt #4. Eerder, in 2014, bereikt 'Carrousel' #2 en 'Miner's song' wordt #3 in de lijst. Na de release van het debuutalbum 'Something to fight with' is Town of Saints uitgeroepen tot 3FM Serious Talent. Hierna volgt een tour door Nederland en grote delen van Europa. Zo'n tour staat nu opnieuw op het programma, na de release van 'Celebrate' het album dat begin oktober is verschenen. Beluister het nieuwste liedje van Town of Saints hier.

5. Erwin de Vries - Adieu mien mooie Eemsmond

Erwin is bezig met een jubileumtour: hij is al meer dan 25 jaar actief als muzikant en viert dat met een serie concerten in de provincie. Ondertussen werkt hij aan een nieuw album, dat het bekroonde album 'De noodzoak' gaat opvolgen. Daarvoor heeft hij in de herfst van 2017 de Streektaal prijs van het Dagblad van het Noorden ontvangen. Tussen de bedrijven door heeft hij een lied geschreven als ode aan de gemeente Eemsmond. Op 1 januari 2019 gaat Eemsmond met Bedum, Winsum en De Marne verder in een nieuwe gemeente: Het Hogeland. Het afscheidslied van Erwin beluister je hier.

6. Westkantstad - De zun komt op ien t Westerkwartier

Gert Sennema en zijn band Westkantstad hebben een uniek lied gemaakt. Want Sennema grijpt de gemeentelijke herindeling aan om een lied te maken. Marum, Grootegast, Leek en Zuidhorn gaan samen als het Westerkwartier. Sennema heeft een lied geschreven dat niet alleen het einde beschrijft van de vier afzonderlijke gemeenten, maar dat ook de start is van iets nieuws. Naast Sennema en zijn band doen ook Jan Henk de Groot, Martin Korthuis en Sijtse Scheeringa mee, die alle drie verbonden zijn met het gebied. Beluister het lied hier.

7. Merulsa - My love

Achter de naam Merulsa gaat Merel Bakker schuil, uit Uithuizen. In 2017 heeft ze de finale gehaald van de Kunstbende. In de categorie Muziek heeft ze tien andere jonge muzikanten achter zich gelaten. Merel maakt regelmatig nieuwe liedjes, waarvan 'My love' nu de playlist van Radio Noord heeft gehaald.Ook staat ze met 'My love' voor het eerst in de Noord 9. Beluister Merula's single hier.

8. Lars Koehoorn - Inside battle

Lars Koehoorn komt uit Winschoten. Een paar jaar geleden begint hij met het zingen van volksrepertoire, maar nu legt hij zich toe op popliedjes. Hij werkt samen met producer Niels Lingbeek uit Eelde. In het voorjaar van 2013 verschijnt zijn eerste single 'Feeling alive': dat liedje is veel gedraaid op Radio Noord en haalt de Noord 19. Sinds 2015 is hij al met 9 verschillende liedjes te vinden in de Noord 9, oa. met 'We could have it all' (#7) en 'Lily of the Nile' (#4), 'Freedom' (#3), 'Still waters run deep' (#1) en 'Bring it on' (#1). Beluister Lars' z'n nieuwste nummer hier.

9. VanDelden - Lekker miezulf

De mannen van Wat Aans! hebben zelf al een paar Noord 9-hits op hun naam staan (oa. 'Dik doun', 'Sjomp' en Trilploat'). Maar Teun en Rik gooien het nu ook over een andere boeg: onder de naam TeamSjomp maken ze ook muziek voor en met anderen. De eerste artiest op hun muzieklabel is VanDelden uit Sappemeer. Hij is vaak te vinden bij optredens van Wat Aans! en is af en toe ook hun chauffeur. Al snel komen de gesprekken op het maken van een eigen nummer, en dat is er nu! Met een gastrol voor WatAans! in de clip en in het nummer. Bekijk de clip van VanDelden hier.