'Hier schrik je van, ik vrees dat dit voorlopig dagelijkse kost is'

Niet alleen langs noordelijke kustlijnen wordt meegeholpen om aangespoelde spullen, die containerschip MSC Zoe woensdagmorgen verloor, op te ruimen. Garnalenvissers helpen op zee ook mee om troep uit het water te vissen.

'Het was aanvankelijk best moeilijk om die troep te vinden, want de Waddenzee is best groot', ziet verslaggever Mario Miskovic. Hij vaart een dag met garnalenkotter ZK1 uit Zoutkamp mee.

Maar als het eenmaal raak is, komt de troep in groten getale voorbij. 'We komen schoenen tegen, kleerhangers, een koelkastdeur, werkelijk van alles', ziet Miskovic.

'Hier schrik je van'

Terwijl Jurre Kerkhof achter het roer van zijn ZK1 staat, kijkt z'n vismaatje John Lukkien uit over zee. Samen vissen ze al respectievelijk zeventien en achttien jaar op zee. Lukkien schudt z'n hoofd als hij naar de bult troep kijkt die zojuist uit het water is gehaald.

'De verscheidenheid van spullen die je tegenkomt is gigantisch. Daar schrik je wel van', zegt hij. Lukkien vraagt zich dan ook hardop af wat er nog op de zeebodem ligt.

'Wat we nu allemaal naar boven halen is licht spul, maar op de bodem ligt de zware rommel. Ik sprak net nog met collega-vissers, die haalden een net vol met waterkokers naar boven.'

Gevolgen

Kerkhof en Lukkien vissen aan boord van de ZK1 met fijnmazige netten. De gevolgen zijn dan ook wel te raden als daar zwaar materiaal in terechtkomt. 'Dan raakt de hele boel verward en vang je ook geen garnalen meer', vult Lukkien aan.

'We haalden net een aantal schilderijenlijsten naar boven, en dan zie je dat het hele net verstrikt raakt. Het maakt onze werkzaamheden er niet makkelijker op. Ik vrees dat dit voorlopig dagelijkse kost voor ons is.'

Lees ook:

- Drukte op veerboot naar Schiermonnikoog voor derde opruimdag

- Natuurmonumenten: 'Zoiets verwacht niemand, dit is nog jaren merkbaar'