N33 in weekenden deels afgesloten vanwege bomenkap

De N33 is deze maand drie weekenden afgesloten voor alle verkeer, in de richting van Zuidbroek naar Veendam. Dat gebeurt om een aantal bomen naast de weg te kappen. Die zijn er volgens Rijkswaterstaat zo slecht aan toe dat ze een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid.

De bomen worden gebruikt door een kolonie roeken, die normaliter in februari begint met broeden. Rijkswaterstaat haalt de nesten voor de kap uit de bomen en verplaatst ze naar elders.

Einde van levensduur

In totaal moeten 140 van de 250 bomen tussen de afritten Veendam-Noord en Veendam gekapt worden. De bomen zijn er in de jaren 30 van de vorige eeuw geplant.

'De bomen zijn aan het einde van hun levensduur. Ze zouden bij een storm op de weg kunnen vallen. Dat kan tot verkeersonveilige situaties leiden, dat is natuurlijk niet de bedoeling', zegt projectleider Johan Eijzenga.

Rijkswaterstaat heeft met de provincie afgesproken dat er extra bomen worden geplant. 'We moeten compenseren. We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie voor de nieuwe bomen, want het heeft geen zin om ze naast de N33 te zetten. Dan zitten we over een paar jaar met dezelfde situatie', vertelt Eijzenga.

Complex project

'We zitten hier tussen het kanaal en de weg te werken. Tijdens de werkzaamheden hebben we ook met de verkeersveiligheid te maken. Daarom hebben we deze weekendafsluiting nodig, om het project veilig uit te kunnen voeren', zegt Eijzenga

'Het is een behoorlijke klus. Bomen plat slaan is niet zo moeilijk, alleen door de omstandigheden, beperkte ruimte en verkeersintensiteit is het wat moeilijker', vertelt Eijzenga. 'Wij plannen voor de eerste drie weekenden van januari. Als we een weekend door omstandigheden niet kunnen werken, schuiven we een weekend door.'

Beschermde diersoort

Ecoloog Rinus Dillerop: 'De roek is een beschermde vogelsoort in Nederland. Daarvan mag je de nesten niet zomaar weghalen. Voor aanvang van dit project is eerst onderzoek gedaan.'

'Toen stelden we vast dat hier ongeveer 150 broedparen zijn, waarvan een deel in de bomen die weg gaan. Die nesten moeten verplaatst worden naar andere bomen. We hebben een paar rieten manden die de vogels kunnen gebruiken', zegt Dillerop. Hij verwacht dat de roeken in het voorjaar weer terugkomen.