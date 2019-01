Delfzijl krijgt nieuw expertisecentrum voor zorg

In Delfzijl wordt een nieuw zorgcentrum gebouwd voor psychische zorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Het gaat in totaal om vijftig bedden, waar patiënten tijdelijk intensieve zorg kunnen krijgen.

Dat maakte burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl zaterdagavond bekend op de nieuwjaarsreceptie van zijn gemeente.

Gezondheidscentrum gaf doorslag

'De komst van het innovatieve expertisecentrum is belangrijk voor de gehele regio. De totstandkoming van het nieuwe gezondheidscentrum aan het Molenbergplein is sterk bepalend geweest voor deze keuze', vertelt Beukema.

In het expertisecentrum komen veertig plaatsen voor de revalidatie van kwetsbare ouderen. Ook zijn er tien bedden voor tijdelijke complexe zorg. Waar het nieuwe zorgcentrum exact wordt gebouwd, is nog onduidelijk.

Zorgproeftuin

Het expertisecentrum is één van de belangrijke vernieuwingen voor de zorg in het Noordoosten van onze provincie. Door de aardbevingsproblematiek moet een groot deel van de 70 zorggebouwen worden versterkt.

In Delfzijl gaat het om Vliethoven, Betingestaete en De Brug. Burgemeester Beukema ziet kansen voor nieuwbouw in het zuidoostelijk deel van het centrum, het gebied rond theater De Molenberg.

De gemeente wil dit gebied aanpakken en werkt op dit moment aan een toekomstplan.

Drieduizend huizen versterkt

Naast de versterking van zorggebouwen staat ook de versterking van woningen hoog op de agenda. In Delfzijl gaat het om drieduizend huizen. Beukema wil dat gemeenten zelf prioriteiten kunnen stellen, en de versterking en schadeafhandeling beter op elkaar afstemmen:

'Het is niet uit te leggen dat huizen die in de stutten staan, acuut onveilig zijn of op andere wijze grote schade hebben, geen onderdeel uitmaken van de versterkingsopgave. Dat zou niet te bevatten zijn', aldus Beukema.

Dalend inwonertal

Het aantal inwoners is het afgelopen jaar met 131 gedaald. Dat komt vooral doordat er meer mensen zijn overleden, dan geboren.

Beukema verwacht dat er komend jaar wel meer mensen naar de havenstad toetrekken, want er worden op verschillende plekken in de stad meer dan tweehonderd woningen gebouwd.

Lees ook:

- Groningen moet 'unieke' zorgproeftuin worden