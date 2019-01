Directeur Doktersdienst Groningen vertrekt

Ine Scholten stopt per 1 april als directeur van Doktersdienst Groningen.

Na 16 jaar als bestuurder betrokken te zijn geweest bij de doktersdienst is ze toe aan een nieuwe uitdaging.

Hogere werkdruk

Scholten is eind 2018 verschillende keren in het nieuws geweest over de sluiting van huisartsenposten in onze provincie. Per 1 april sluit de Huisartsenpost in Hoogezand. Leek is dan alleen nog in het weekend open. De huisartsenpost in Delfzijl is doordeweeks twee uur korter open. Het merendeel van de huisartsen stemde voor dit plan.

Het sluiten van de posten moet de werkdruk onder huisartsen gelijker verdelen. Huisartsen bemannen de posten vaak naast hun normale werkzaamheden of eigen praktijk. 'Het tekort aan huisartsen en de toenemende complexiteit van de zorg heeft geleid tot een hogere werkdruk', zei ze eerder bij RTV Noord.

De Raad van Toezicht is inmiddels gestart met de opvolgingsprocedure.

