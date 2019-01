Donar wint met veel moeite van hekkensluiter

De basketballers van Donar hebben in Amsterdam voor de competitie met moeite gewonnen van de nummer laatst van de eredivisie, Apollo. Het werd 73-85.

Donar, dat zonder Thomas Koenis (griep) en Grant Sitton (lichte blessure) speelde, begon moeizaam aan de wedstrijd. Het eerste kwart eindigde in 23-23. Halverwege was de stand 43-43.

Tweede helft

In het derde kwart pakten de Groningers een kleine voorsprong op de thuisploeg (61-66). In het laatste bedrijf liep Donar alsnog met veel moeite verder uit.

Jobi Wall

De club heeft inmiddels ook een einde gemaakt aan de onzekerheid omtrent de positie van Jobi Wall. Zaterdag werd officieel bekend gemaakt dat het contract van de Amerikaan bij Donar 'in goed overleg' is beëindigd, omdat er na de komst van Dendy, zoals verwacht, 'geen rol meer voor hem is in het team.'

Varese

Woensdagavond speelt de ploeg van coach Erik Braal thuis tegen het Italiaanse Varese voor de Europe Cup. Dat duel is live te volgen via RTV Noord.