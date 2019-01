Expeditie Grunnen: Grote schoonmaak op Schier

Normaal gesproken vertrekt de Expeditiebus zo rond 09:30 van de Mediacentrale, hup de provincie in. Vandaag is alles anders, het team begint op de boot naar Schiermonnikoog. Op pad met de grote vraag: Hoe is het nu op het eiland?

Ook in Expeditie Grunnen:

- Op een afgeladen boot naar Schier

- De Expeditiebus als taxi voor de vrijwilligers

- Er is al 120 ton rotzooi opgeruimd

- Hier komen de monniken te wonen

- Niet alleen kommer en kwel: het schelpenmuseum is open!

- Een koningsdrama in Ulrum

- Weggelopen hond in Verhildersum

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

