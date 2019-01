Boomstra verslaat Schwarzman in zesde partij

Roel Boomstra heeft een belangrijke stap gezet op weg naar de wereldtitel dammen. De Nederlander versloeg zaterdag in Groningen de regerend kampioen Alexander Schwarzman uit Rusland in hun zesde partij.

De vijf vorige partijen in de tweekamp waren allemaal in remise geëindigd.

Beiden speelden voor winst

Bij zes remises zou er op zondag een tussentijdse tiebreak sneldammen komen, zodat in ieder geval één partij was beslist. Zo ver lieten Boomstra en Schwarzman het niet komen.

Beide dammers speelden voor de winst. De beslissing viel na veertig zetten, toen Schwarzman een belangrijke inschattingsfout maakte.

Twee overwinningen nodig

Boomstra heeft nu nog twee overwinningen nodig om de wereldtitel te pakken. Maandag is in Groningen de zevende partij, dinsdag volgt de achtste. Als de tweekamp dan nog niet beslist is, volgen maximaal vier partijen in Assen.