Museum Stad Appingedam twee maanden dicht vanwege restauratie

Het Museum Stad Appingedam krijgt subsidie van de provincie Groningen om één van haar panden en het bijbehorende tuinhuisje te restaureren.

Het museum is gehuisvest in twee monumentale panden in het centrum van Appingedam. Het pand aan de Wijkstraat dateert van 1860 en is een rijksmonument.

Restauratie begint deze maand

De provincie heeft de subsidie toegezegd en in januari zal de restauratie van start gaan. Ook het herstel van de aardbevingsschade aan het pand zal uitgevoerd worden in dezelfde periode.

Vanwege de werkzaamheden aan de binnenzijde zal het museum vanaf 7 januari tot en met 8 maart 2019 gesloten zijn voor bezoekers. Daarna gaan de werkzaamheden aan de buitenzijde verder, maar is het museum wel weer toegankelijk.