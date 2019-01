Lycurgus verslaat Orion en is door in het bekertoernooi

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben in eigen huis met 3-0 gewonnen van Achterhoek Orion uit Doetinchem. Hiermee zijn de Groningers geplaatst voor de halve finale van het bekertoernooi.

De setstanden in het Alfa-college Sportcentrum waren: 25-16, 25-19 en 27-25. In de halve finale speelt Lycurgus thuis tegen de winnaar van Reflex Kampen tegen Coniche Zwolle. Die wedstrijd wordt later zaterdagavond gespeeld.

Fitte selectie

Lycurgus-coach Arjan Taaij had voor het eerst dit seizoen de beschikking over een volledig fitte selectie. Zowel Auke van de Kamp als Chris Voth waren inzetbaar na langdurige blessures, waardoor Erik van der Schaaf eindelijk als libero kon spelen, de positie waarvoor hij gehaald is.

Twee keer thuis

Volgend weekend speelt Lycurgus twee keer thuis voor de competitie. Zaterdagavond nemen de Groningers het op tegen Sliedrecht Sport, de huidige nummer twee van de eredivisie. Een dag later is Orion te gast.

