Eerste huwelijk in nieuwe gemeente Westerkwartier voltrokken (Foto: Gemeente Westerkwartier)

Het eerste huwelijk in de nieuwe gemeente Westerkwartier werd afgelopen vrijdag voltrokken door ambtenaar van de burgerlijke stand Rika Dijkstra in 't Waarhuis in Aduarderzijl. Ingrid Trouw en Hiero Oosterbaan gaven elkaar daar het ja-woord.

Volgens de gemeente was het een 'enerverende middag met veel hoogtepunten'. Het stel, dat al 37 jaar samenwoonde in het prachtige 'Dickenshuis'te Saaksum, had al hun vrienden en kennissen in 't Waarhuis uitgenodigd voor het vieren van een feestje.