Live: Grote Prijs Indoor Groningen Daan van Geel, de winnaar van vorig jaar. (Foto: JK Beeld)

De 57e Grote Prijs van Indoor Groningen is live te volgen via RTV Noord. Het is de afsluiting van drie weken paardensport in de Eurohal in Zuidbroek.

Via de livestream zal iedere deelnemer in de eerste omloop en de afsluitende barrage te zien zijn. Onder andere Jur Vrieling uit Holwierde en Albert Zoer uit Echten staan op de deelnemerslijst. Live Vanaf 20.45 uur is de Grote Prijs hieronder te volgen via een stream. Het commentaar wordt verzorgd door Theo Sikkema.