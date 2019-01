Gemeente Schiermonnikoog: zondag géén extra hulp nodig

'Een groot deel van het strand is nu opgeruimd. Op dit moment is er geen extra hulp nodig. Het is niet nodig om zondag naar Schiermonnikoog te komen.' Dat schrijft de gemeente Schiermonnikoog.

De verwachting is dat er de komende dagen, weken of misschien wel maanden rommel blijft aanspoelen. Ook in de toekomst doet de gemeente Schiermonnikoog graag een beroep op vrijwilligers om te helpen met opruimen.

220 ton opgeruimd

Er is tot nu toe 220 ton afval opgeruimd. 'Een fantastisch resultaat. Het ging zelfs zo snel dat binnen een mum van tijd de eerste kilometers opgeruimd waren', schrijft de gemeente. 'Er is ontzettend veel werk verzet en we willen iedereen daar heel hartelijk voor bedanken! Zonder al die vrijwilligers hadden we het strand nooit zo snel kunnen opruimen.'

Vrijwilligers en militairen rukten gezamenlijk op om zoveel mogelijk rommel weg te halen. Anderen zorgden voor koffie, thee en soep onderweg. Burgemeester Ineke van Gent: 'deze samenwerking is hartverwarmend om te zien, een mooi voorbeeld van gemeenschapszin.'

Opgeruimd maar niet schoon

De Koninklijke Landmacht blijft tot en met zondagmiddag op Schiermonnikoog. 'Zij nemen de moeilijk bereikbare plekken voor hun rekening. We zijn hen daar heel dankbaar voor', schrijft de gemeente.

'Het strand is op dit moment grotendeels opgeruimd, maar nog niet schoon', zegt Van Gent. 'Er liggen nog heel veel kleine stukken plastic en piepschuim onder het zand en in de duinen. Dit verborgen plastic is een ecologische ramp en moet zo spoedig mogelijk worden aangepakt.'

De gemeente schrijft dat op andere plekken nog wel hulp nodig is. Onder andere op deze site is een overzicht te vinden van verschillende opruimacties.

