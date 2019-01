Den Hertog kan lachen om winst van ploeggenoot

Sjoerd den Hertog hoeft zelf niet te winnen om met een glimlach van het ijs te stappen. De marathonschaatser werd bij de negende wedstrijd om de Marathon Cup vierde, maar een teamgenoot won.

Nadat hij winnaar Bart Hoolwerf uitgebreid had gefeliciteerd, schaatste de klassementsleider lachend en knipogend over de baan in Tilburg. Hij behoudt het oranje leiderspak met een ruime voorsprong op de rest.

Spannender dan NK

De wedstrijd was een stuk spannender dan het NK op Nieuwjaarsdag in Groningen. Een groep van vier schaatsers nam twee ronden voorsprong.

Een groep van 11 rijders, met onder andere de Groningers Den Hertog, Robert Post, Johan Knol en Daan Besteman had het peloton één keer gedubbeld.

Strijd om dagwinst

Uiteindelijk gingen drie schaatsers om de dagwinst strijden nadat van het kwartet koplopers Jorrit Bergsma ten val was gekomen. Mats Stoltenborg dacht de zege binnen te hebben, maar werd een paar meter voor de meet nog gepasseerd door Hoolwerf.

Besteman werd zesde, Knol ging als elfde over de streep. Robert Post kwam vijftien ronden voor de finish ten val en eindigde op de veertiende plaats.