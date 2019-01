Martini Sparks verliest nipt van concurrent

Keijser Capital Martini Sparks heeft in eigen huis met 61-63 verloren van concurrent Jolly Jumpers uit Tubbergen. Hierdoor blijven de basketbalsters uit Haren zonder zege in de eredivisie.

Na het eerste kwart stond Martini Sparks nog met drie punten voor (15-12). Halverwege hadden de bezoekers een voorsprong van negen punten (30-39). In het derde kwart liepen de Groningse vrouwen een punt in (47-55). En na een spannende slotfase trokken de bezoekers nog net aan het langste eind.

Topscorer

Topscorer aan de kant van Martini Sparks was Marit Siersema met 16 punten. Kirsten Simpson maakte er 12. Asa Kantebeen was goed voor 10 punten.

Stand

Door de nederlaag blijft de ploeg van coach Joyce Siderius-Bolman na elf wedstrijden puntloos onderaan in de eredivisie. Jolly Jumpers heeft met twee zeges vier punten meer.

Programma

Zondag 20 januari is de eerstvolgende wedstrijd van Martini Sparks. Dan is de nummer vier van de eredivisie, Lekdetec.nl uit Bemmel, te gast in Haren.