Minister Van Nieuwenhuizen zondag toch niet naar Schiermonnikoog (update)

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen brengt zondag toch niet een bezoek aan Schiermonnikoog. Haar woordvoerder laat weten dat Van Nieuwenhuizen ziek is.

Zaterdagavond werd bekend dat de minister het eiland zou bezoeken. De minister wilde met eigen ogen zien wat er allemaal gedaan wordt om de stranden schoon te krijgen. 'Ze wil praten met de mensen die zo hard aan het werk zijn', zei haar woordvoerder zaterdagaond. 'De minister is nauw betrokken bij dit verhaal.' Ze zou gaan kijken bij de militairen en vrijwilligers. Dat bezoek gaat dus niet door omdat ze ziek is.

Ruim 270 containers verloren

De MSC Zoe verloor dinsdagnacht ruim 270 containers. Verscheidene dreven richting de Nederlandse Noordzeekust, in de Duitse wateren zijn er tot dusver twintig gesignaleerd of met behulp van sonar gelokaliseerd. Ze zijn nog niet geborgen. Twee van de overboord geslagen laadbakken bevatten volgens rederij MSC gevaarlijk spul.

Een groot deel van het strand op Schiermonnikoog is opgeruimd, meldde burgemeester Ineke van Gent eerder zaterdagavond. Het is niet nodig om zondag naar het eiland te komen om te helpen. Zaterdag hebben vrijwilligers, beroepskrachten en militairen een flink deel van het strand ontdaan van de aangespoelde spullen en rotzooi. Er is 220 ton opgeruimd.

