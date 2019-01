Automobilist gewond na botsing tegen boom (update)

Een 46-jarige automobilist uit de gemeente Westerkwartier is zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Lutjegasterweg in Grootegast.

De man die in de richting van Lutjegast reed, botste eerst aan de rechterkant van de weg, om vervolgens tegen een boom aan de linkerkant van de weg tot stilstand de komen.

Zelf uit de auto

De man kon zelf uit zijn auto komen, waarna hij onderzocht werd door ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. De man is later met onbekende verwondingen overgebracht naar ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

Uit een blaastest bleek dat hij mogelijk te veel heeft gedronken. In het ziekenhuis is daarom een bloedproef afgenomen. De politie wacht nog op de uitslag daarvan.

Weg tijdelijk dicht

Door het ongeval was de weg tussen Grootegast en Lutjegast tijdelijk afgesloten. De auto, een BMW, raakte bij de aanrijding total loss en moest worden afgesleept door een berger.